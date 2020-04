Presidente da Câmara de Aparecida deve anunciar oficialmente pré-candidatura

30/04/20 - 14:15:22

O presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora Aparecida, Marquinhos Pereira (MDB) anunciou em suas redes sociais que às 18h de sexta-feira, 01 de maio, fará uma live na qual anunciará oficialmente sua pré-candidatura a prefeito do município. O empresário pertence ao agrupamento da prefeita Vera Souza (MDB), é parlamentar de primeiro mandato, foi o terceiro mais bem votado em 2016 e o segundo de sua coligação com 520 votos, representando 8,91% dos votos válidos.

Marquinhos foi alçado à presidência do legislativo municipal com o aval da prefeita Vera e com ela mantém um afinamento político muito estreito. Além da aliança existente entre ambos é o nome preferido de alguns secretários e familiares da gestora.

Na cidade a ansiedade pela live é grande e todos aguardam o pronunciamento do pré-candidato que deve aglutinar ao seu entorno as principais lideranças do grupo de Vera.

Filho do empresário Zé Pereira, que também já chegou a disputar a Prefeitura de Aparecida, Marquinhos tem obtido bons desempenho nos levantamentos feitos para consumo interno e se sai muito bem entre o público jovem que moram na sede do município e se destaca entre os agricultores dos povoados.