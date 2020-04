Maria do Carmo garante implementos agrícolas para municípios sergipanos

30/04/20 - 06:49:20

Com recursos de emenda parlamentar, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) contemplou, através da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), diversos municípios sergipanos com equipamentos agrícolas. “São implementos que nos ajudam e beneficiam muito a população”, reconheceu o prefeito de Muribeca, Fernandinho Franco, que já recebeu trator, retroescavadeira grade aradora, carrera agrícola basculante, roçadeira hidráulica e uma caçamba.

Além de Muribeca, outras Prefeituras, também, já foram agraciadas pela iniciativa da senadora, dentre elas a de Poço Redondo, Japoatã, Itabi, Itaporanga D’Ajuda, Campo do Brito, Boquim e Propriá. “Entendo que a atividade agrícola é essencial, por exemplo, para a produção de alimentos que impacta diretamente no dia a dia da nossa população”, disse Maria do Carmo, ao registrar a sua alegria em ver esses municípios sergipanos incrementando, neste momento, suas capacidades de cultivo, de oferta de trabalho e renda agrícola e, também, de poder ofertar alimento fresco e saudável à comunidade.

Ao cumprimentar o presidente da Codevasf, César Mandarino, parabenizando-o pela condução que vem dando ao órgão, a senadora destacou o importante papel da agricultura no processo de desenvolvimento econômico e social. “Tanto a prática agrícola quanto o produtor são imprescindíveis, pois estamos falando de um segmento que movimenta inúmeras outras frentes da atividade econômica no país, gerando empregos, renda e serviços essenciais para os mais diversos setores”, argumentou Maria.

Fonte e foto assessoria