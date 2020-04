SESC FARÁ LIVE COM CANTORES SERGIPANOS NESTE 1º DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR

A comemoração alusiva ao dia do trabalhador será diferente neste ano, em tempos de isolamento social. Para celebrar a data, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, realizará um show com transmissão ao vivo, conhecido como live, com as apresentações de quatro artistas sergipanos, no dia 01 de maio, às 20h, no Hotel Sesc Atalaia.

A iniciativa tem objetivo solidário. Os espectadores que acompanharem a transmissão exibida em multiplataforma, pelos canais do Youtube, Facebook e Instagram, poderão fazer doações de alimentos para o programa Mesa Brasil Sesc, que atende a mais de 60 mil famílias em Sergipe, distribuindo mais de mil toneladas de alimentos anualmente. Entretanto, a arrecadação da live com artistas sergipanos será direcionada para combater a situação de vulnerabilidade social mais urgente, para os profissionais de eventos de Sergipe. A categoria está sem conseguir se sustentar, devido à paralisação das atividades. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, disse que o foco é ajudar as pessoas que estão sentindo o problema da fome de modo mais urgente, por não conseguirem se manter nesse período.

“Essas transmissões de shows ao vivo estão fazendo a cabeça das pessoas nesse momento de isolamento social, são vários artistas que estão transmitindo e compartilhando seu talento com o público pela internet. Tive a ideia de fazermos uma live aqui com os artistas sergipanos, para prestigiar nossos cantores e também todo o pessoal de operação de eventos do estado. Então, convidamos quatro artistas locais que farão suas apresentações, e contratamos todo o aparato para a realização da live com empresas do setor no estado. Isso além de divertir o público com as canções, ajuda os trabalhadores do segmento de eventos, que estão enfrentando dificuldades. Vai ser um grande show e acredito em uma grande arrecadação”, disse Laércio Oliveira.

A realização será feita pelo Sesc Sergipe, que se encarregou de contratar os artistas, equipamentos necessários e corpo técnico para estrutura de palco e som. O local do evento, o Hotel Sesc Atalaia, foi escolhido por ter uma área ampla para a garantia do distanciamento de segurança para evitar o contágio das pessoas. Todas as medidas de biossegurança e profilaxia do ambiente e dos colaboradores serão tomadas para a realização da live.

As apresentações serão dos cantores Alex Santana, que fará um show dançante; Raffael Oliveira, com seu samba pop característico; Anderson Dantas, que trará clássicos da Música Popular Brasileira e Menilson Filho, que fará um show de samba para os espectadores dos canais do Sesc no Youtube, Instagram e Facebook. Além das apresentações dos cantores, haverá também performance de dança afro e dança contemporânea nos intervalos dos shows.

E os artistas aprovaram a ideia. “Achei de uma sensibilidade incrível essa inciativa para ajudar os profissionais de eventos. Aliás, o Sesc vem demonstrando demais essa solidariedade nesse último mês, através da parceria com vários artistas do grande panteão da música popular brasileira, sempre fazendo sua arrecadação, sua contribuição”, reforça Anderson Dantas, que expressa também o contentamento pela live que vai ser realizada com os artistas locais. “Agora em Sergipe é que conseguimos ter a noção mais exata desse carinho do Sesc com todos os artistas sergipanos, com essa tamanha solidariedade. É uma nobreza incrível a atitude do Sesc Sergipe”.

