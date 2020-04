Vereador Jason Neto apoia a luta das pessoas portadoras de fibromialgia

30/04/20 - 15:40:23

Na ultima quarta (29), os vereadores votaram em vários projetos importantes para a população durante a sessão on-line da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Dentre os projetos apresentados, foi votado o Projeto de Lei n° 125/2019 do vereador Elber Batalha (PSB), que institui em Aracaju o Dia Municipal de Fibromialgia. O vereador Jason Neto (PDT) foi a favor do projeto e explicou que essa data ficará marcada como a luta dos portadores dessa doença.

A Fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga (cansaço), sono não reparador (a pessoa acorda cansada) e outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais.

“Fui e sempre serei a favor de projetos significantes para nossa população. Votei sim para criação dessa data porque tenho parentes na família que sofrem desse mal. Sei de perto as dores e os sofrimentos das pessoas portadoras dessa doença. Por isso sou, a favor de criar essa data para que a luta contra essa doença seja lembrada”, disse Jason Neto.

O vereador falou também sobre os preconceitos que existem com as pessoas que sofrem com a fibromialgia. “O mais importante é alertar para as pessoas que essa doença deixa o indivíduo impossibilitado de exercer seus trabalhos. Por causa disso, alguns desinformados criticam e fazem preconceito, Essa doença é dolorosa e temos que mostrar a sociedade de que não é brincadeira. A fibromialgia é uma doença difícil de ser diagnosticada, por isso estaremos juntos a esses portadores”, explicou.

