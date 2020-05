Aelson solicita distribuição de cestas básicas e máscaras para taxistas e mototaxistas de Propriá

01/05/20 - 08:09:19

Preocupado com os efeitos socioeconômicos das medidas de distanciamento social, o presidente da Câmara Municipal de Propriá, Aelson dos Santos (PSD), apresentou na noite desta quinta-feira, 30, dois requerimentos solicitando a doação de cestas básicas para os taxistas e mototaxistas que atuam no município.

De acordo com o parlamentar, esses profissionais são extremamente prejudicados por essa nova realidade e não podem ficar desamparados durante a pandemia. “O distanciamento social, apesar de necessário para conter a proliferação do vírus, afeta diretamente o trabalho das pessoas que sobrevivem do lucro diário”, justificou Aelson.

“Esses trabalhadores não têm a opção de exercer sua atividade em casa. Eles precisam sair diariamente em busca do seu sustento. Por isso, é importante encontrar alternativas para oferecer um auxílio, para garantir que eles tenham alimento na mesa todos os dias e possam superar as dificuldades desse período turbulento”, enfatizou o vereador.

No requerimento nº 62/2020, direcionado para Secretaria Municipal de Assistência Social, o vereador requisita que a secretária da pasta, Maria Elisabete Nunes, viabilize a doação de cestas básicas e máscaras para todos os taxistas e mototaxistas de Propriá. Seguindo essa linha, no requerimento nº 63/2020 o parlamentar pede ao presidente do Instituto São Peregrino, Carlos David, que conceda igual auxílio aos taxistas sócios da Coopertap e da Cooperativa Beira Rio.

“O São Peregrino é uma instituição reconhecida pelo importante papel social que desempenha em nosso município. É por essa razão que, mesmo compreendendo a grande demanda do momento, encaminhei essa solicitação para o presidente do Instituto. Um homem sensível às necessidades da população e que, com toda equipe do São Peregrino, presta um relevante serviço para Propriá. Acredito que ele fará o possível para ajudar”, destacou Aelson.

Serviços Urbanos

Ciente de que o trabalho de infraestrutura precisa continuar para assegurar o bem estar dos propriaenses, o presidente da Casa Legislativa também protocolou os requerimentos nº 59 e nº 61/2020, destinados à administração municipal. No primeiro deles, Aelson solicita ao prefeito Iokanaan Santana, e ao secretário de Infraestrutura, Obras e Desenvolvimento Urbano, Antídio Costa, que sejam dados os devidos esclarecimentos sobre a paralisação das obras de calçamento dos Povoados Boa Esperança e São Vicente, bem como da avenida que liga o Bairro Matadouro ao Residencial Bela Vista.

“O Poder Legislativo quer saber os motivos que levaram a gestão do município a interromper essas obras e causar transtornos para população, tendo em vista que na primeira chuva forte esses locais ficam cobertos de lama, impedindo que os moradores transitem com segurança”, salienta Aelson.

Já o segundo no requerimento o vereador reivindica a recuperação do calçamento da Avenida José Conrado de Araújo, no trecho entre Deilton Auto Peças e o 12 Tênis Club de Propriá.

POR ASCOM/CMP