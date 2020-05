FORAGIDO DA JUSTIÇA REAGE, TROCA TIROS COM A POLÍCIA E É MORTO EM SANTA LUZIA

01/05/20 - 06:33:40

Policiais civis do Centro de Operações Especiais (COPE) realizaram operação no Povoado Botequim, zona rural de Santa Luzia do Itanhy, nesta quinta-feira (30), com o objetivo de dar cumprimento a mandado de prisão contra um foragido da justiça baiana. Na ação, o suspeito reagiu à investida policial e acabou sendo morto em confronto.

De acordo com o delegado André David, o suspeito Odailson Amorim Pereira tinha envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios. O mandado de prisão se refere a homicídio de outro traficante associado a um grupo rival.

Após ter sua prisão decretada pelo juiz da cidade de Dias D’Avila, no estado da Bahia, Odailson fugiu para a cidade de Santa Luzia do Itanhy, divisa de de Sergipe. O suspeito estava foragido desde 2017 quando teve sua prisão preventiva decretada pelo juiz da Comarca de Dias D’Avila.

O suspeito foi localizado e empreendeu-se as devidas diligências para dar cumprimento ao mandado de prisão. No momento da abordagem, Odailson reagiu a prisão e acabou sendo alvejado. Com ele foi apreendida uma arma de fogo e um veículo, detalhou o delegado.