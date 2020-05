INCÊNDIO ATINGE DOIS CAIXAS ELETRÔNICOS DE AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

01/05/20 - 10:35:27

Dois princípios de incêndios foram registrados em caixas eletrônicos de duas agências da Caixa Econômica Federal, no início da manhã desta sexta-feira (01), sendo uma na unidade Luciano Barreto Júnior, localizada no Bairro Jardins, e outra na Francisco Porto, no Bairro Salgado Filho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo. Ainda não há informações sobre as causas, que, segundo a assessoria de imprensa da Caixa está sendo apurada, assim como a extensão dos danos.

Os clientes das unidades atingidas poderão ser atendidos nas casas lotéricas e na Agência Distrito Industrial, localizada na Avenida Hermes Fontes, 2120, 1º andar, Bairro Luiza.