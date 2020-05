POLÍCIA CIVIL DESARTICULA QUADRILHA RESPONSÁVEL POR SÉRIE DE ROUBOS EM SERGIPE

01/05/20 - 06:55:58

A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha composta por quatro criminosos responsáveis por realizar diversos roubos nos municípios de Riachão do Dantas, Arauá e Pedrinhas. Dos quatro, três suspeitos já foram identificados.

Segundo investigação conduzida pela Delegacia Regional de Riachão do Dantas, a quadrilha teria roubado uma caminhonete Hilux, no povoado Volta, no dia 8 de novembro de 2019. Na ocasião, o grupo realizou vários assaltos nas cidades vizinhas, disparando tiros contra as vítimas, enquanto o proprietário da caminhonete era mantido refém com eles, sendo ameaçado de morte. A mãe do dono do veículo e o caseiro foram deixados ainda no local do roubo, após também sofrerem muitas ameaças.

Um dos integrantes da quadrilha, João Max, entrou em confronto com a equipe policial da delegacia de Riachão do Dantas. Já Cleberson Souza Santos foi abordado pela equipe da delegacia de Umbaúba enquanto estava bebendo no interior de um depósito de bebidas, no centro do município, e não reagiu a prisão.

Outro comparsa de Cleberson, identificado como José Henrique Silva Santos, foi preso na última segunda-feira, 27, em Salvador, pela equipe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) da Polícia Civil baiana, quando também foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas.

Fonte e foto SSP