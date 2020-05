PREFEITURA ORIENTA SERVIÇOS FUNERÁRIOS SOBRE MANEJO DE MORTOS POR CORONAVÍRUS

01/05/20 - 08:35:43

Com o objetivo de construir um fluxo e discutir o manejo de corpos no contexto do novo coronavírus, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reuniu nesta quinta-feira, 30, profissionais do setor funerário e representantes dos cemitérios, no Centro de Educação Permanente da Saúde (Ceps).

Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária e Ambiental da SMS, Denilda Caldas, o objetivo das recomendações é orientar os serviços sobre medidas que propiciem a execução dos procedimentos de velório, sepultamento, crematório e a utilização adequada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

“Com base em um conjunto de exigências mínimas de biossegurança e redução do risco de transmissão da covid-19, orientamos aos trabalhadores desses segmentos no manejo das pessoas mortas”, explica.

De acordo com o farmacêutico da Vigilância Sanitária, Lucas Nogueira Lyrio, a reunião com os profissionais serviu para discutir o manejo de corpos no contexto do covid19. “O sentido foi construir um fluxo que possa vir a atender a uma provável extrapolação do número de casos de óbitos, para que possamos estar preparados para fazer o manejo correto e seguro destes corpos. As recomendações têm como referências as orientações de manejo de corpos no contexto da covid-19, expedidas pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), seguindo os parâmetros técnicos direcionados aos serviços funerários”, disse.

Para a área técnica da SMS, Jenifer Sobral, esta reunião é resultado da precaução de controle de infecção por transmissão, que deve continuar sendo aplicado no manejo do cadáver, devido ao risco contínuo de transmissão infecciosa por contato, mesmo após a morte.

“Resolvemos junto com a Vigilância Sanitária dá visibilidade a esse trabalho, com base em um conjunto de exigências sempre com o intuito de reduzir o risco de transmissão da covid-19”, destacou.

“É importante ressaltar que tudo isso que a gente tem construído é em parceria trazendo conhecimento e informação para o setor funerário. Quero agradecer ao esforço incansável da Prefeitura e da Vigilância, que se empenham a cada dia para amenizar os efeitos do covid19. É importante nos aprofundar, elucidando as necessidades que temos, ajudando a vencer os desafios, com cautela e prudência”, ressaltou Valdécio Aragão, profissional de um empresa de serviços funerários.

