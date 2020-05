São Cristóvão: Tradicional Bingo dos Trabalhadores é cancelado

01/05/20 - 08:03:41

Em razão do novo coronavírus e seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde para que se evite aglomerações, o Bingo dos Trabalhadores está cancelado.

Este ano, o projeto estaria na sua vigésima quinta edição. Betão do Povo, o idealizador do bingo, lamenta a situação e se pronuncia através da seguinte nota:

“Trabalhadores e trabalhadoras de São Cristóvão, venho através deste comunicar que, em respeito e obediência às diretrizes do Ministério da Saúde e decreto Estadual, infelizmente não realizaremos este ano a vigésima quinta edição do Bingo do Trabalhador. Me solidarizo com todas as famílias que estão passando por momentos difíceis, mas tenho certeza que o mais breve voltaremos à normalidade. Desejo que todos fiquem bem, e quem puder, fique em casa”.Disse Betão do Povo

Aproveitando a oportunidade, Betão parabenizou a todos os trabalhores. “Parabéns pelo dia do Trabalhador e que Deus abençoe a todos”, finalizou.

Ascom Betão do Povo & Ítalo Macário