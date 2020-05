SE ADQUIRE 80 RESPIRADORES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID-19

01/05/20 - 08:21:34

No momento, os estados enfrentam dificuldades para aquisição de mais respiradores no mercado internacional

Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira(30), no Palácio dos Despachos, o governador Belivaldo Chagas disse que, no momento, Sergipe aguarda a chegada de 80 respiradores mecânicos ou ventiladores, equipamentos indispensáveis aos leitos de UTIs neste período de pandemia do coronavírus. Desses, 60 estão sendo adquiridos por meio de compra via Consórcio Nordeste e mais 20, fruto de doação de grupo de empresários sergipanos.

“Fizemos várias tentativas de compra, via Consórcio Nordeste, e conseguimos, apenas na terceira tentativa, a compra de 300 respiradores para Nordeste, Sergipe adquiriu 30 respiradores, a um custo unitário de R$ 145 mil reais. O contrato que fizemos nos obrigada a fazer um pagamento antecipado de 50 %, conforme previsto em Lei, mas foi feito um seguro. No último domingo(26), fizemos uma segunda compra, também via Consórcio, quando surgiu a oportunidade de adquirir mais 300 respiradores para o Nordeste, cadastrei o Estado de Sergipe para aquisição de mais 30 respiradores, a um custo unitário de 33 mil euros, aproximadamente R$ 190 mil reais. Esse é o preço que está posto no mercado, quase R$ 200 mil reais”, declarou o governador.

Ainda de acordo Belivaldo, em conversa com o ministro da Saúde, por meio de videoconferência, na ultima quarta-feira (29), o mesmo informou que vai disponibilizar respiradores ao Estado de Sergipe, porém, só é possível fornecer 720 por mês ou seja 180 respiradores por semana, distribuídos pelos estados, sendo que, nesse momento, serão priorizados os locais cuja rede hospitalar encontra-se em colapso.

Foto Mário Sousa