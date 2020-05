SMTT interrompe temporariamente o trânsito na avenida Sílvio Teixeira nesta sexta, 1°

01/05/20 - 06:00:19

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que o trânsito será interrompido na avenida Sílvio Teixeira, no bairro Jardins, das 8h às 12h desta sexta-feira, dia 1° de maio. A interrupção se deve a uma obra da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), num trecho de aproximadamente 300 metros próximo, ao cruzamento da via com a avenida Pedro Valadares.

Com isso, o condutor que segue pela avenida Jornalista Santos Santana não poderá ter acesso à avenida Sílvio Teixeira; deverá convergir à direita na avenida Pedro Valadares, e seguir direto (sentido Francisco Porto), ou retornar, a depender do destino final.

O condutor que segue na avenida Pedro Valadares também não poderá ter acesso à avenida Sílvio Teixeira, apenas seguir em frente em direção à avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral.

Transporte Público

Nesse período, a linha de ônibus 004 – Santa Maria/Mercado passará a fazer o seguinte trajeto: no sentido Mercado/ Santa Maria: Av. Jornalista Santos Santana, Av. Pedro Valadares, retorno, Av. Pedro Valadares, Av. Marieta Leite, Av. Adélia Franco.