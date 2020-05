Vereadores de São Cristóvão recebem plano de contingência no combate ao coronavírus

A Câmara Municipal de São Cristóvão recebeu da Secretaria Municipal de Saúde o “Plano de Contingenciamento Municipal para Infecção Humana pelo Coronavírus (Covid-19)” no município, para conhecimento de todos os vereadores.

O plano tem o objetivo de orientar os serviços de saúde do setor público municipal e privado, de forma coordenada para uniformizar as ações e minimizar os impactos da doença na saúde pública do município e

descreve as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e laboratorial, assistência, gestão e comunicação a serem executadas frente à detecção de um caso suspeito de infecção Humana pelo novo coronavírus.

Também faz parte dos objetivos divulgar informações e estabelecer estratégias de comunicação do risco, além de orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de máscaras e equipamentos de proteção individual visando reduzir a transmissibilidade do vírus na comunidade e, assim, diminuir a velocidade da progressão da epidemia.

A equipe da Vigilância Epidemiológica realiza o acompanhamento e o monitoramento dos casos confirmados, familiares e pessoas que tiveram contato. Todos os pacientes que apresentam sintomas e sinais de Síndrome Gripal, independente do nível de suspeita para o Covid-19, são orientados ao isolamento domiciliar com monitoramento a cada 48h por um período estipulado de 14 dias. O objetivo é avaliar a evolução do caso até a alta ou, se necessário, encaminhar para a unidade de referência.

Núcleos para Síndromes Gripais – A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que destinou as UBS Jairo Teixeira (Centro) e Maria José s. Figueroa (Rosa Elze) como unidades de referência e está adequando a Urgência 24h com 14 leitos para servir de núcleo de atendimento exclusivo para pacientes que apresentem Síndrome Gripal.

Por Ascom/CMSC