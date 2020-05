DESEMPREGO ATINGE 12,9 MILHÕES DE BRASILEIROS NO PRIMEIRO TRIMESTRE

02/05/20 - 06:00:06

A taxa de desemprego no país ficou em 12,2% no primeiro trimestre deste ano, atingindo 12,9 milhões de pessoas. Houve alta em relação à taxa do último trimestre de 2019 (11%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua – PNAD Contínua -, divulgada nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

A população desocupada aumentou em 10,5% (1,2 milhão de pessoas a mais) em relação ao último trimestre de 2019. Já a população ocupada ficou em 92,2 milhões de pessoas, uma queda de 2,5% em relação ao trimestre anterior (2,3 milhões pessoas a menos).

Entre os dez grupamentos de atividades, na comparação com o último trimestre de 2019, a ocupação caiu em seis deles: indústria (-2,6%), construção (-6,5%), comércio e reparação de veículos (-3,5%), alojamento e alimentação (-5,4%), outros serviços (-4,1%) e serviços domésticos (-5,9%). Os demais setores tiveram estabilidade.

Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a ocupação subiu 3,4% na administração pública, educação, saúde humana e serviços sociais. Os demais grupamentos mantiveram-se estáveis.

Fonte: Agência Brasil