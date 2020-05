Empresário é preso com pistola ponto 40 após agredir esposa

02/05/20 - 10:02:00

A Polícia Militar prendeu neste sábado (02), um empresário acusado de agredir a sua esposa, dentro de um apartamento de luxo da zona sul de Aracaju. Os policiais foram acionados pela esposa do agressor e ao chegarem no edifício localizado no bairro Garcia, se depararam com a vítima espancada, enquanto o marido estava deitado no chão, portando uma pistola calibre .40, três carregadores e 29 projéteis. Tanto a vítima quanto o agressor foram levados à delegacia plantonista da capital.

Pelo que a mulher contou aos policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), após espancá-la, jogando algumas garrafas de cerveja nela, o marido quebrou objetos e ainda deu vários tiros dentro do apartamento. O agressor recebeu ordem de prisão quando estava deitado no chão do quarto com a pistola e as munições ao lado. A vítima não revelou à equipe do BPTur qual o motivo teria provocado as agressões.

Com informações e foto da PM/SE

