Ex-jogador Washington “Coração Valente” fala sobre carreira e sucesso para estudantes

02/05/20 - 07:41:10

Alunos e professores do curso de Educação Física da Unit participaram de uma concorrida roda de conversa virtual na qual o protagonista foi o brasiliense Washington Stecanela Cerqueira, com o tema “História, Carreira e Seleção Brasileira”.

Conhecido no meio desportivo como Washington “Coração Valente”, o treinador e ex-futebolista brasileiro que atuou como atacante, iniciou sua carreia aos 15 anos no futebol de base em Porto Alegre e prosseguiu trilhando ao longo da sua vida profissional uma brilhante história de superação e sucesso.

A partir do reconhecimento ao seu talento, Washington alçou voo para brilhar em diversos países (inclusive o Brasil), onde se destacou em renomados times de futebol. Atualmente residindo em Aracaju, o convidado que também deu sua contribuição ao time do Itabaiana revelou além de cenas de bastidores da sua profissão, o sentimento por poder partilhar com a academia sua trajetória profissional.

“Prazer enorme em poder contribuir com professores e alunos de Educação Física ao narrar um pouquinho da minha história. É importante eles terem uma noção de como foi a minha vida, de como foi travada uma incessante luta para me transformar em um grande jogador de futebol”, contou Coração Valente.

“Tem que ser sempre com muita luta, honestidade e transpiração. Estes são os ingredientes”, complementa o atleta que experimentou suas primeiras dificuldades ao ter de deixar a família com apenas 15 anos para dar início à conquista dos seus sonhos de um dia se tornar um conhecido e talentoso jogador.

A fama o conduziu para funções administrativas, a exemplo do cargo de Secretário Geral de Esportes, de onde saiu para outra importante missão na Confederação Brasileira de Futebol. Na narrativa traçada por Stecanela durante a roda de conversa ficou evidente sua paixão pela profissão que abraçou como objetivo de vida.

Questionado sobre um dos mais inesquecíveis momentos da sua carreia o “Coração Valente” não teve dúvidas em afirmar que foi ao fazer o seu primeiro gol como jogador da Seleção Brasileira.

Na opinião da coordenadora do curso, professora Lisane Teixeira, as revelações feitas pelo convidado, durante a roda de conversa, foram de importância ímpar a academia.

“Experiências como essas são importantes para que os estudantes percebam que sonhos se realizam quando traçamos objetivos, temos foco, capacidade de resiliência e estamos abertos ao novo”, pondera Lisane.

Fonte e foto Assessoria de Imprensa