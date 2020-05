Live Canta Sergipe foi sucesso de público e de solidariedade

02/05/20 - 07:34:49

A live Canta Sergipe, realizada pelo Sesc Sergipe em homenagem ao Dia do Trabalho, foi um verdadeiro sucesso tanto na audiência quanto na solidariedade, com mais de três mil reproduções e mais de nove toneladas de alimentos doados. Transmitida nesta sexta-feira, dia 1º de maio, em multiplataforma pelos canais do Youtube, Facebook e Instagram e também pelas rádios Jornal FM e Fan FM, a live contou com os shows dos cantores locais Alex Sant’Anna, Anderson Dantas, Menílson Filho e Raffael Oliveira. De objetivo solidário, o evento teve todas as doações destinadas para o programa Mesa Brasil, que as direcionou para combater a situação de vulnerabilidade social mais urgente, para os profissionais de eventos de Sergipe, que estão sem conseguir se sustentar pela paralisação das atividades por causa da pandemia do coronavírus.

As apresentações se deram no foyer do Hotel Sesc Atalaia com toda a decoração, bem como planejamento de palco e luz, para deixar tudo organizado da melhor maneira possível. Para isso foi movimentado um estafe de aproximadamente 20 pessoas, que ficou separado através de uma distância segura para evitar a propagação do coronavírus.

As apresentações

O primeiro a “subir ao palco” foi Alex Sant’Anna, que trouxe um show dançante e alegre. “Tocar é sempre especial, e tocar no Sesc é mais ainda. E no momento que estamos vivendo, poder fazer esse tipo de show para colaborar com nossos parceiros da música, do entretenimento, é muito importante e ficamos felizes de poder ajudar. A ideia foi fazer um show bonito para quem está em casa poder se sentir um pouco abraçado”, conta. Quem deu continuidade às apresentações foi Anderson Dantas, que além de clássicos da Música Popular Brasileira também trouxe canções novas de seu repertório. “O objetivo é trazer alegria sempre, estamos precisando de alegria. Apresentei algumas canções novas hoje, como ‘Meu Vício’ e ‘Pedido a Yemanjá’, e também canções para elevar a autoestima, que é o que todos nós precisamos nesse momento”, conta.

Já Menílson Filho, que fez um excelente show de samba, elogiou a iniciativa do Sesc de ajudar os profissionais de eventos. “Meus músicos vinham pedindo esse socorro, para ajudá-los e ajudar outras pessoas também. De fato não só os músicos, mas pessoas como roadies, técnicos de áudio, luz e produtores precisam de eventos, de shows. Essa iniciativa do Sesc preenche uma lacuna que outras áreas não estão preenchendo. Isso é fundamental, e as pessoas tem que abraçar esse projeto”, pontuou, acrescentando sobre a importância de entretenimento da live. “É muito importante, pois estamos vivendo um período muito delicado, onde precisamos de união e apoio. Me sinto parte da família e me senti na obrigação de participar desse momento tão especial. Precisamos levar mais alegria, mais leveza, e o Sesc está de parabéns por essa iniciativa”.

E, fechando as apresentações, Raffael Oliveira trouxe o melhor de seu samba pop para ninguém botar defeito. “Ano passado lancei um CD chamado MPB Samba Pop, fui ao Rio de Janeiro, divulguei em alguns programas de TV e de rádio, e lá gravei duas novas canções. Uma delas apresentei aqui hoje, que foi a “Sem Maldade” que fala sobre isso, da simplicidade, da fé. O Samba Pop está na minha veia e na minha vida”, conta, reforçando, também, a importância social do evento. “Em vista dessa pandemia muita gente está parada, muitos amigos sem trabalhar, muita gente se mobilizando para ajudar os outros. E através desse projeto do Mesa Brasil pudemos levar música e entretenimento para as pessoas em nível nacional, e ajudar gente que está precisando muito mais que a gente”.

Agradecimento

O presidente do sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, lembrou da importância da live. “Realizar um evento desse tipo é muito importante para valorizar não somente a nossa cultura e a nossa música, bem como dar a verdadeira importância para os profissionais do setor de eventos do nosso estado. Essa live foi organizada para poder brindar o público comerciário, o trabalhador e as pessoas que estão acompanhando a gente, mas principalmente prestigiar o trabalhador do segmento de eventos, para que possa se arrecadar esses alimentos para o público que nesse momento mais precisa, que é o trabalhador do setor de eventos”. Laércio também aproveitou a oportunidade para agradecer a toda ajuda e todas as doações: “Gostaria de lembrar que várias pessoas, várias empresas já fizeram essas doações e agradeço muito em nome do sistema Fecomércio/Sesc/Senac”.

Foto assessoria

por Fabrício Nascimento