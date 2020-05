Lourdes Maria, filha do dono da Construtora União, foi atropelada enquanto tomava banho de sol à beira-mar em praia da José Sarney

02/05/20 - 17:30:40

A estudante de arquitetura Lourdes Maria Silveira (20 anos) foi atropelada na tarde desta sexta-feira (02), quando estava deitada na praia tomando sol, enquanto o irmão tomava banho, na praia do Sarney, em frente ao Condomínio Baia Blanca. O veículo que atropelou Lourdes foi uma Ranger cor preta. que também circulava à beira-mar e passou por cima de parte do seu corpo.

Até o momento não foi identificado o motorista que praticou o acidente, que não deu socorro e fugiu do local, sem que ninguém anotasse sua placa.

Segundo informações de pessoas próximas a ela, Lourdes Maria foi à praia com dois amigos (um era o irmão), que entraram no mar. Ela preferiu tomar banho de sol, quando a cainhonete veio pela areia e a atropelou e fugiu. Ela é filha do empresário César Silveira, da Construtora União Engenharia.

O delegado Okada publicou em rede social que socorreu a vítima, levando-a para o hospital Primavera. Disse que ela “fraturou o fêmur, ombros, sofreu lesões nos braços, teve embolia e quase morreu”.

Segundo informações de familiares, o estado de saúde de Lourdes Maria é estável e que se encontrava na UTI do hospital Primavera, depois de se submeter a cirurgia, mais neste sábado (02) ainda não havia divulgação do estado de saúde da jóvem, que estaria lúcida.

Segundo divulga o portal Infonet, Nas redes sociais e grupos de WhatsApp, circula uma mensagem pedindo que as pessoas liguem para o telefone 181, caso tenham informações sobre o condutor do veículo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a família ainda não registrou o boletim de ocorrência, mas explicou que o caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito.

A procuradora Lívia Tinoco já havia ajuizado uma ação pedindo a implantação de barreiras físicas na lista nos pontos de acesso à praia, além de ações de fiscalização. A procuradora utilizou exemplos de diversos acidentes ocorridos nas praias de Sergipe, inclusive noticiados pela imprensa, para apontar a urgente necessidade da proibição do tráfego de veículos automotores nas praias ao longo da Rodovia José Sarney (Avenida Inácio Barbosa), até a região da foz do rio Vaza Barris (conhecida popularmente como Viral).