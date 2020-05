“Marcos Santana atrasa salários e nomeia 30 indicados políticos só em abril, diz Betão do povo

02/05/20 - 08:05:24

O dia do Trabalhador é comemorado anualmente em 1º de maio e, este ano, o prefeito Marcos Santana deu um presente especial aos trabalhadores de São Cristóvão, o atraso de salários.

O prefeito anunciou que o mês referente a abril será pago no dia 08 de maio, trazendo prejuízos para os trabalhadores comissionados que já vêm enfrentando uma crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus. “Fico triste de ver como Marcos Santana está conduzindo a cidade, levando-a para a maior crise financeira já vista. O atual prefeito não valoriza o comércio local, realiza compras em empresas fora do município, suspende contratos dos PSS, deixando vários pais de família sem renda do dia para noite, ao mesmo tempo em que realizou 30 nomeações por indicações políticas só em abril”. Disse Betão do Povo

“O município de São Cristóvão é um município rico, só este ano arrecadou mais de 43 milhões de reais. É preciso pegar esse dinheiro e criar um ajuda para os mais carentes, investir e apoiar o comercio local, liberar linhas de créditos, incentivar as pessoas a comprarem por delivery do comércio local, criar uma plataforma digital, um “mercado digital” através de um site para venda online de produtos, beneficiando todos os comerciantes e ajudando a manter o isolamento social. Mas não, o prefeito só faz colocar carro de som nas ruas, ameaçando os pequenos empresários, dizendo que se descumprir, irá tomar os alvarás. Assim, fica o questionamento de como irá se manter os autônomos e comerciantes”. Relatou Betão.

Da assessoria