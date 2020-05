POLÍCIA CIVIL APREENDE MAIS DE MEIA TONELADA DE MACONHA EM ARACAJU

02/05/20 - 06:13:26

Disque-Denúncia 181 levou investigadores à droga, pertencente a homem preso em operação da PC durante a semana

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos da Polícia Civil de Sergipe apreendeu no final da tarde desta quinta-feira (30) cerca de meia tonelada de maconha em um apartamento situado na região da avenida Visconde de Maracaju, zona norte da capital. A apreensão foi possível depois de um Disque Denúncia repassado para a Polícia Civil, pelo número 181, detalhando o local onde estaria a droga.

Segundo o delegado Hugo Leonardo, a maconha pertencia a Lucas Fernandes dos Santos, preso na última terça-feira (28) em uma operação da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos contra uma quadrilha que locava carros em empresas e não os devolvia. Os automóveis eram levados para estados diferentes da origem, onde a propriedade era alterada.

O Disque-Denúncia que chegou às mãos dos investigadores foi preciso e apontava exatamente o local onde a droga estava. Identificado nas investigações e tendo sua imagem revelada, Lucas usava as transações criminosas com os veículos para se capitalizar e comprar droga para revenda.

No total, foram quase 560 quilos de maconha localizados hoje pelos investigadores da Polícia Civil sergipana, entregues no Departamento de Narcóticos (Denarc). As informações, naturalmente, serão compartilhadas com o Denarc, para futuras investigações e, também, para descobrir qual o vínculo de Lucas com outros traficantes.

Golpes em locadoras – Nas investigações que geraram uma operação na última terça-feira, a Polícia Civil descobriu um esquema envolvendo Lucas e outras quatro pessoas. O grupo locava carros em empresas e não os devolvia.

Os automóveis eram levados para estados diferentes da origem, onde a propriedade era alterada. Em seguida, os carros eram negociados em outras unidades da federação. Segundo as investigações, uma das vítimas teria tido um prejuízo de cerca de R$ 90 mil. A ação policial resultou na apreensão de 15 veículos.

Fonte e foto SSP