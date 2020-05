PREFEITURA EMITE ALERTAS POR SMS COM DADOS SOBRE A COVID-19 NA CAPITAL

02/05/20 - 08:48:22

Nesta quinta-feira, 30, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alertas sobre o número de casos confirmados da covid-19, na capital, através de mensagens SMS. Esse é mais um mecanismo utilizado pela gestão municipal para manter a população bem informada e reforçar o enfrentamento ao coronavírus.

As mensagens são enviadas através do Serviço de Alerta por SMS 40199, da Defesa Civil, para os mais de 36 mil números cadastrados. Cerca de 10 mensagens serão emitidas por dia, com base nos dados atualizados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O objetivo é chamar a atenção da população para a necessidade de redobrar os cuidados e evitar sair de casa.

De acordo com o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, o recurso facilita o acesso às informações oficiais.”Atuamos em diversas frentes, de maneira integrada com os demais órgãos da Prefeitura de Aracaju. Com essa ferramenta mantemos a população bem informada sobre os dados atualizados da covid-19, na capital. Isso reforça a necessidade de estar em alerta para os riscos de contaminação e a importância de manter o isolamento social”, esclareceu.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, ressalta que essas informações serão diferenciadas para cada localidade. “Apesar do teor da informação ser o mesmo, os dados serão específicos para cada região, de maneira que os moradores de cada bairro possam ter conhecimento sobre o número de casos na localidade onde residem, em conformidade com as atualizações da Secretaria da Saúde”, explicou o coordenador.

Cadastro

Para realizar o cadastramento e receber os alertas da Defesa Civil, basta acessar o campo de mensagens (SMS) do celular, inserir no destinatário o número 40199 e, em seguida, no corpo da mensagem, informar o CEP da região. Após enviar a mensagem, o usuário receberá uma confirmação do cadastro. O serviço é gratuito e é possível cadastrar mais de um CEP.