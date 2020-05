03/05/20 - 20:44:35

Denúncia de fake – Por volta das 18h50min deste domingo (03), o Faxaju Online, via WhatsApp, uma jovem que se identifica por Bruna, que se declara amiga da jovem tragicamente atropelada em uma das praias da José Sarney, denunciou que a notícia publicada retirada de um depoimento do empresário César Silveira, seria fake news.

Bruna diz o seguinte: “Em um momento muito delicado pra gente, não é correto se basear por áudios de fake news que estão se espalhando. É muito menos respeitoso conosco divulgar que o carro passou pela vagina dela, o que não ocorreu de fato”.

E continuou: “Esse áudio já descobrimos o responsável e foi Paulinho que divulgou equivocadamente e hoje mesmo me mandaram mensagens pedindo desculpas. Veicular em um jornal e as pessoas não param de enviar aqui o link, dizendo que foi tio César… Temos que conversar bem sério… Espero que repasse agora pra fazer a exclusão dessa matéria rapidamente. Completamente desrespeitosa. De antemão está tudo documentado. O site de vocês divulgando isso. Já passou inclusive de uma hora no ar. Estou atualizando aguardando a exclusão. Vamos fazer um jornalismo com respeito e não com fake news e sensacionalismo, por favor.”