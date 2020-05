Belivaldo atende pedido de Betão do Povo e recupera Rodovia João Bebe Água

03/05/20 - 08:16:12

“É um sonho ver a Rodovia João Bebe Água sedo reformada. Eu, como morador de São Cristóvão que vou de segunda à sexta para Aracaju trabalhar, sei das dificuldades que o povo enfrentou por muitos anos. Por isso, no dia 28 de janeiro de 2018 recebi a visita do governador em minha chácara e firmamos um compromisso de recuperar a Rodovia João Bebe Água. Admiro a postura de Belivaldo, porque é um homem que diz sim sim e não não. Na época o governador chegou à minha casa cedo para um café da manhã, eu perguntei o que ele achava da rodovia João Bebe Água e o governador disse que não estava muito boa, que iria mandar fazer uma paliativos. Eu, de imediato, solicitei para que ele duplicace a rodovia, ele respondeu que não era possível, mas que iria recuperar toda rodovia após a eleição e aí está, compromisso sendo realizado. Por isso que venho a público agradecer ao governador do estado por ter beneficado diversos moradores que circula diariamente por essa rodovia.” Disse Betão

Na João Bebe Água, o investimento será de R$ 6.984.203,78. São 13 Km de rodovia, com isso, irá aumentar o número de turistas para a cidade histórica que, além de ser a única cidade em Sergipe a ter em seu sítio histórico um monumento chancelado como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, é também a cidade que Irmã Dulce, única santa canonizada no Brasil, começou a vida religiosa.

Fonte e foto assessoria