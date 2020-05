BELIVALDO: FELIZ COM CURA DE ENFERMEIRA E LAMENTA TESTE POSITIVO DE DEPUTADOS

03/05/20 - 17:56:56

O governador Belivaldo Chagas (PSD), postou no final da tarde deste domingo (03), no Instagran, declarações sobre os deputados Luciano Bispo (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, e Zezinho Sobral (Podemos), líder do Governo na Alese, e sobre a técnica de enfermagem Valdenice Cruz, que testaram positivo para o Covid-19.

Belivaldo diz que “neste momento, vivo uma mistura de sentimento como qualquer brasileiro. No início da tarde deste domingo (03), fiquei feliz com a recuperação da técnica de enfermagem Valdenice Cruz e de tantos sergipanos, mas, há pouco, fui informado que os deputados estaduais Zezinho Sobral e Luciano Bispo, que preside a Assembleia Leigislativa de Sergipe, também testaram positivo para a Covid-19.

E continua: “Isso é preocupante e serve de alerta para todos, porque mostra que qualquer pessoa, como eu e você, corremos o risco de sermos infectados pelo virus, que está mais perto da gente do que imaginamos”. Belivaldo deseja “saúde e uma rápida recuperação para Luciano, Zezinho e todos os trabalhadores sergipanos que, por causa da natureza do trabalho que desempenham, não podem ficar em casa”.