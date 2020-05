ELIANE AQUINO ANUNCIA QUE FEZ TESTE DE CORONAVIRUS E TAMBÉM DEU POSITIVO

03/05/20 - 18:09:29

A vice- governador Eliane Aquino (PT), postou no twiter há pouco (por volta das 17:30 horas deste domingo) que também está infectada com o Coronavirus. Diz ela: “com a transparência que sempre tive, comunico que testei positivo para o novo coronavírus. Mesmo tomando todos os cuidados possíveis, nos deparamos com o vírus em nossa família. Eu, minha irmã Simone e minha mãe testamos positivo. Ainda aguardo o resultado dos meus filhos”

Eliane aplica que “minha mãe está hospitalizada desde sábado (02) por estar tendo dificuldades para se alimentar. Eu e minha irmã estamos, cada uma em seu apartamento, em isolamento domiciliar, seguindo todas as recomendações médicas. Mais do que nunca, reforço meu pedido para que fiquem em suas casas”.