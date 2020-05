Influenciador digital fará uma Live beneficente em prol do Externato São Francisco de Assis

03/05/20 - 07:35:54

O influenciador digital Erick Ricarte vai fazer uma Live beneficente em prol do Externato São Francisco de Assis nesta terça-feira, 5 de maio, às 20h, direto do seu Instagram @erickricarte.

A ação ocorre exatamente no Dia de Doar Agora, que mobiliza todo o mundo em prol das instituições que passam por dificuldades principalmente neste período delicado causado pela pandemia do novo coronavírus. As instituições necessitam de ajuda para continuar dando assistência aos acolhidos.

Entre os artistas que vão participar da Live com Erick Ricarte estão: Paulinha Abelha, Fábio Lima, Zanny, A Musa, Maraísa A Dama do Forró, Núbia Faro, Marcele Machado e Mário do Forró. Faça parte dessa corrente da solidariedade e participe.

Ser Solidário é uma Delícia! A diretora da instituição, Irmã Mabel Melo, toda equipe e crianças assistidas agradecem!

Por Fredson Navarro