Mayra Cardi confirma fim do casamento com Arthur Aguiar: ‘Sempre te amarei’. A influencer chorou ao compartilhar um vídeo explicando o motivo do término com o ator

03/05/20 - 20:39:20

Mayra Cardi usou suas redes sociais para informar aos fãs que ela e o Arthur não estão mais juntos. Além de compartilhar uma mensagem na legenda de um vídeo que publicou, ela explicou seus motivos.

“Te amo para sempre, mais diferenteAs coisas não acabam as coisa se transformam, nosso amor continuará sendo amor, mas foi transformado em algo diferente te amo para sempre independente de como palavras possam dar nome é categoria ao amor! Obrigada por fazer parte de quem sou me transformando em versões melhores de mim e de nós @arthuraguiar para sempre te amarei”, escreveu na legenda da publicação.

“Hoje eu não vim falar de uma coisa alegre. Não vim trazer uma notícia boa. Sempre gosto de trazer alegria porque a vida é tão única… Eu e o Arthur seremos sempre amigos e pais da Sophia, mas não somos mais homem e mulher. Não é com facilidade e nem alegria que eu trago essa notícia para vocês, mas é com o coração tranquilo por ser necessário,” disse ao enxugar as lágrimas.

Ela continua: “Nem todas as coisas a gente faz porque a gente dá conta ou quer. As coisas de adulto, a gente faz porque a gente precisa… Eu e o Arthur nos apaixonamos muito rapidamente, foi muito intenso e maravilhoso. A nossa química é indiscutível. Eu acho que eu nunca tive uma pessoa que me desse tão bem quimicamente. O nosso corpo é feito de química. Mas existem outras coisas além da paixão, que é o companherismo que pra mim sempre foi o mais importante… O Arthur não é o meu primeiro marido e cada pessoa que passou pela minha vida tem uma importância única. Cada pessoa que passou na minha vida tem uma importância tão única”, continuou ela, mostrando a tatuagem que fez em homenagem ao primeiro marido, Greto Guariz. Ela também registrou o nome de Arthur em sua pele”, revelou.

Mayra contou que não pretendia ser mãe novamente, mas que Arthur foi quem a fez mudar de ideia. “A parte mais difícil de todas é saber que o papai não vai estar todos os dias junto com a filha. Era o que eu propus lá atrás quando pensei se deveria engravidar ou não. Estar no dia a dia faz toda a diferença, ela é apaixonada pelo pai”, lamentou.

A empresária explicou que ela e Arthur eram muito diferentes e esse pode ter sido a razão pelo fim do relacionamento. “Falar tão alto numa casa tão silenciosa era me sentir tão peixe fora d’água. Fui me distanciando de mim sem perceber”, explicou.

Ela finalizou dizendo que por conta da quarentena, os dois ainda estão na mesma casa, mas irão se mudar, inclusive de cidade. “A gente ia se mudar para outro país, mas não sabemos como será ainda. Mas sempre estaremos na mesma cidade, pois temos um bem em comum”, concluiu.

Mayra e Arthur começaram a namorar em julho de 2017 e se casaram em uma cerimônia simples em 2018.

Fonte/Foto: globo.com