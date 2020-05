PM, DEFESA CIVIL E PROCON ATUAM NO FECHAMENTO DE LOJAS NO CENTRO DA CAPITAL

03/05/20 - 06:00:26

A PM continua atendendo a vários chamados referentes a estabelecimentos comerciais abertos irregularmente e dando apoio a órgãos estaduais e municipais em ações de conscientização

Na manhã deste sábado (02), com o intuito de intensificar as ações de fiscalização e conscientização relacionadas ao combate da Covid-19 em Sergipe, a Polícia Militar ao lado de equipes da Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil Municipal e Procon Aracaju, averiguaram o funcionamento de estabelecimentos comerciais no Centro da capital. A partir da operação, foram fechadas lojas que não estão autorizadas a estarem abertas e verificado o cumprimento das normas de distanciamento social e higiene daquelas que possuem permissão para funcionar.

Também neste sábado, em uma ação conjunta entre policiais da 1ª CIPM e a Vigilância Sanitária de São Cristóvão, foram fechados, no município, alguns estabelecimentos que não cumpriam com as medidas sanitárias impostas pelos decretos estadual e municipal.

Desde o feriado desta sexta-feira (1º), a PM realiza ações para esclarecer à população sobre às medidas de segurança para evitar o contágio e disseminação do novo coronavírus e para o cumprimento das normas determinadas em decreto governamental. Foram utilizados bloqueios policiais para informar motoristas e passageiros sobre o uso obrigatório das máscaras de proteção dentro e fora dos veículos.

Equipes, ainda, ficaram responsáveis pelo patrulhamento das ruas na capital e no interior com a finalidade de orientar a sociedade para não realizar aglomerações, confraternizações, ou qualquer tipo de festa ou evento.

Além dos chamados referentes a estabelecimentos comerciais abertos irregularmente, a PM continua atendendo várias ocorrências relacionadas com perturbação de sossego. No período da pandemia, já foram quase 10 mil ocorrências direcionadas para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) em decorrência de som alto, muitas vezes com aglomeração de pessoas.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, parte da população ainda não entendeu a gravidade do momento. “Muitos insistem em praticar aglomerações e manter estabelecimentos que não podem ser abertos de acordo com o decreto governamental”, disse o coronel.

Rodovias estaduais

Na capital e interior do estado, o Batalhão de Polícia Rodoviário Estadual (BPRv) executa uma operação na malha viária estadual em seus mais de 3.000 km. Na operação, são empregados 20 policiais militares diariamente, que realizam operações de blitz em pontos estratégicos pré-determinados pelo Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), nos locais de maior fluxo.

Fonte: ASN