Prefeitura recruta médicos para atuação no hospital de campanha

03/05/20 - 07:54:59

Para reforçar as equipes médicas do Município que atuarão no atendimento aos pacientes infectados pelo coronavírus na capital sergipana, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), lançou um chamamento público para contratação imediata de profissionais médicos. Iniciado no dia 1º de abril, o chamamento já recrutou cerca de 25 médicos.

De acordo com o assessor jurídico da SMS e representante do chamamento público, Pedro Rochadel, a contratação está aberta por meio direto de pessoa física, com também para pessoa jurídica para prestarem serviços de saúde médicos, esta regida por edital específico já em aberto desde o ano passado pela SMS.

Os médicos que tiverem interesse devem se apresentar seguindo o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde e com os documentos básicos, estabelecidos nos editais específicos constantes no campo Editais no site da Prefeitura de Aracaju, de forma que após os trâmites regulares, estarão à disposição para contratação pela administração municipal.

“Temos a necessidade veemente de contratação de mais profissionais para a Rede de Urgência e Emergência, que vão trabalhar em regime de plantão, na escala, junto ao hospital de campanha e outras ações de combate à covid-19 que possam vir a surgir”, ressalta o assessor jurídico da SMS.

Para o Centro de Atendimento Provisório para os casos de covid-19, o chamado hospital de campanha, serão abertas aproximadamente 60 vagas, que serão contratadas de maneira gradativa, seguindo o cronograma de disponibilização dos leitos, com profissionais que prestarão até 36 horas de serviço por semana.

Ambos os editais de contratação por pessoa fisica e por meio de pessoa jurídica permanecem abertos sem prazo inicial de encerramento, bem como as contratações terão início tão logo as estruturas físicas dos leitos sejam finalizadas, com previsão para o dia 10 de maio, efetuando contratações gradativas.

“É importante que venha sendo feito esse credenciamento por parte dos profissionais médicos junto à Secretaria da Saúde de Aracaju, para que consigamos compor toda a escala e que o hospital de campanha tenha pleno funcionamento. É importante a gente reforçar a esses profissionais que venham para atuarem na rede Urgência e Emergência porque, alguns deles preferem a atenção de Saúde à Família, e esse nós já preenchemos todas as vagas estimadas, de modo que as unidades básicas de referência para os casos de covid-19 e as demais encontram-se em pleno funcionamento ”, destaca Pedro Rochadel.

Para realizar o cadastro, de acordo com o Edital nº 04, de 1º de abril, para contratação por meio de pessoa fisica, o profissional médico deverá apresentar cópia acompanhada de original do documento de identidade com CPF; comprovante de residência; número do PIS/PASEP; estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino; estar quite com as obrigações eleitorais; estar com registro regular válido junto ao Conselho Regional de Medicina.

