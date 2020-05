Zezé Motta lamenta morte da mãe, aos 95 anos: “Dor da perda”. Maria Elazir Mota morreu na manhã deste domingo (3)

03/05/20 - 19:51:50

Zezé Motta, de 75 anos, perdeu sua mãe, Maria Elazir Mota, aos 95 anos, na manhã deste domingo (3). A notificação foi dada pelo Instagram da atriz, por meio de sua equipe. Para a Quem, a assessoria de comunicação da artista afirmou que a causa da morte foi pneumonia. Com suspeita de Covid-19, Maria Elazir chegou a fazer o teste.

Dona Maria Lazir estava internada há dez dias no Hospital da Aeronáutica, no Rio, onde fez o teste para o novo coronavírus, mas o resultado ainda não foi divulgado. “Zezé está isolada há 40 dias. Está muito aflita porque não sabe se vai conseguir se despedir da mãe, já que ela tem 75 anos e faz parte do grupo de risco”, contou a assessoria.

“Aos fãs, amigos, colegas e parceiros de Zezé, informamos que na manhã deste domingo (3) faleceu sua mãe, dona Maria Elazir Mota, aos 95 anos. Zezé Motta sente a dor de perder sua mãe neste momento tão difícil que o mundo enfrenta, vamos todos rezar para que Deus ampare e conforte o coração de nossa amada artista e seus familiares, feridos pela dor do luto… (Equipe Zezé Motta)”, escreveu sua assessoria.

Nos comentários, famosos como Leticia Spiller, Maria Gadú e Beth Goulart se solidarizaram com a perda da artista e mandaram mensagens de apoio.

Fonte/Foto: globo.com