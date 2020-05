Case divulga cronograma de maio para entrega de medicamentos em domicílio

04/05/20 - 12:38:14

Segunda-Feira, 04 de Maio de 2020

Durante o mês de maio, seguindo o exemplo do que fez em abril, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) mantém a entrega domiciliar de medicamentos e insumos para os pacientes do Centro de Atenção Integral à Saúde (Case) residentes na capital. Os usuários que moram no interior do estado continuam a ser assistidos pelo Serviço de Atendimento ao Preposto, uma iniciativa ampliada para os 74 municípios com o objetivo de evitar o deslocamento dos pacientes para a unidade de dispensação. As medidas visam manter o distanciamento social em tempos de pandemia do novo coronavrus.

A entrega domiciliar é feita por 18 entregadores, sendo 15 em motocicletas e três em veículos da SES para volumes maiores. Um calendário foi estabelecido para ordenar o serviço e deixar os usuários cientes do período em que o entregador chegará à sua casa e ficou assim definido: o paciente que recebeu o medicamento ou insumo entre os dias 1º e 10 de abril, receberá o produto em sua casa entre 04 e 12 de maio; aqueles que receberam entre 11 e 21 de abril, terão suas entregas entre 13 e 20 de maio; e os pacientes que receberam os medicamentos no período de 22 a 30 de abril, irão receber de 21 a 29 de maio.

Os usuários do interior serão servidos através do Serviço de Atendimento ao Preposto, que retira no Case o medicamento em nome do paciente. “Eles precisam procurar a Secretaria de Saúde do seu município e se inteirar sobre qual período do mês de maio receberão medicamentos e insumos, uma vez que cada gestor organizou sua própria logística”, disse a coordenadora da Assistência Farmacêutica da SES, Juliana de Oliveira Silva, destacando a oportunidade de agradecer ao Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) pela parceria e aos gestores municipais que abraçaram a causa de expansão do Preposto.

Segundo ela, para não expor ao novo coronavírus os usuários do Case, cuja maioria é idoso ou pessoas com doenças crônicas, a SES precisou agir rápido e de forma organizada e segura para montar a nova estrutura de atendimento. Além da parceria com o Cosems e os municípios, foi necessário também ampliar e adequar a sala de atendimento ao Preposto, de modo a garantir conforto e segurança aos profissionais. “Estabelecemos um calendário de atendimento ao Preposto, o que não quer dizer que seja rígido, até porque temos um contanto full time com os municípios, estando-nos atento às necessidades deles e de cada usuário”, enfatizou Juliana Silva.

Canais

A coordenadora lembrou que o Case mantém abertos os seus canais de comunicação que são telefones fixos e whatsapp, oportunizando ao usuário tirar dúvidas ou fazer indagações acerca dos serviços. Telefona através dos números 3234-9723, 3234-3419 ou 3234-3414; whatsapp 98891-2838 e 98816-6487.

Calendário Aracaju

– quem recebeu o medicamento ou insumo entre os dias primeiro a 10 de abril, receberá entre os dias 04 e 12 de maio;

– quem recebeu entre 11 a 21 de abril, receberá entre 13 e 20 de maio;

– quem recebeu entre 22 a 30 de abril, receberá, em maio, entre 21 e 29.

Fonte e foto SES