COVID-19: PREFEITURA E UFS REALIZAM TESTES RÁPIDOS E MAPA EPIDEMIOLÓGICO

04/05/20 - 17:10:45

Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) vem realizando testagem rápida para diagnóstico da covid-19 e para a construção do mapa epidemiológico da doença em Sergipe. Nesta segunda feira, 4, a equipe realizou os testes no Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), com pessoas em situação de rua ou que estão acolhidas nos abrigos emergenciais.

De acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), Chenya Coutinho, esta ação é uma continuidade das ações iniciadas na semana passada. “Serão realizados 393 testes, aplicados em locais diferentes em Aracaju. Ontem [domingo, dia 3] realizamos uma ação no centro de Aracaju para população em geral e hoje estamos realizando aqui no Centro POP, para a população em situação de rua. Antes de realizar o teste são feitas orientações gerais sobre etiqueta respiratória, higienização das mãos e uso de máscaras”, explica Chenya.

O teste não é compulsório, ou seja, não é obrigatório. As pessoas fazem a testagem se manifestarem o desejo. Sempre a equipe conversa antes com as pessoas, explicando detalhadamente como funciona o teste e da importância da realização como forma de prevenção e cuidado com a saúde.

Segundo a enfermeira da Secretaria da Saúde de Aracaju, Ana Clécia Cardoso, antes de iniciar os testes a população de rua preenche um formulário, com informações pessoais, epidemiológicas e de saúde. Após isso, eles seguem para a mesa de testagem, onde é feita toda a higienização da mão, e após 15 minutos eles recebem o resultado.

Em situação de rua, Manuel dos Santos recebeu orientações sobre formas de como se prevenir contra a doença. Ele realizou o teste rápido do coronavírus no local. “Me previno usando máscaras, lavando as mãos com água e sabão. Essa ação garante o nosso cuidado com a saúde. É importante seguir todas orientações dos profissionais”, ressaltou.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE