JOVEM DE 16 ANOS APÓS ACIDENTE COM MOTOCICLETA EM POVOADO NO INTERIOR

04/05/20 - 10:36:52

Um jovem identificado por Kleberton Oliveira Gomes, 16 anos, morreu na tarde deste domingo (03) no povoado Olhos D’água, no município de Boquim.

As informações são de que o jovem conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle e caiu do veículo. Kleberton teve fratura na cabeça e morreu no local.