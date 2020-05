Mais três mortes ocorrem em Sergipe pelo Covid-19 e mais cinco estão em observação

04/05/20 - 20:43:47

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou nesta segunda-feira (04), mais três óbitos pela Covid- 19. Trata-se de duas idosas: a primeira de 93 anos residente em Nossa Senhora do Socorro, tinha hipertensão e Alzheimer, testou positivo para Covid- 19 no dia 2 de maio e deu entrada em um hospital da rede pública no dia 3, data em que também veio a óbito.

A segunda idosa com 80 anos, era moradora de Aracaju. Ela tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, foi hospitalizada na rede pública no dia 1º de maio quando faleceu, o resultado do exame saiu no dia 3. O terceiro óbito refere-se a um homem de 53 anos, que residia em Umbaúba, com histórico de diabetes e hipertensão, deu entrada em um hospital da rede pública no dia 2 quando também faleceu. O resultado do exame saiu no dia 4.

Cinco óbitos estão em investigação, sendo três homens: de 63 anos de Nossa Senhora de Lurdes; 37 anos de Tobias Barreto; e 69 anos de Estância. E duas mulheres: de 70 anos de idade em Muribeca, e 73 em Aracaju. O novo boletim epidemiológico da Covid-19 também registrou 45 novos casos, passando para 772 casos no Estado.

O municipio de Pinhão registrou seu primeiro caso: uma mulher de 37 anos de idade. Foram realizados 3.284 testes e 2.512 foram negativados. Estão internados 63 pacientes, sendo 21 em leitos de UTI (11 na rede privada e 10 na rede pública) e 42 em leitos clínicos (14 na rede privada e 28 na rede pública). São 17 óbitos por Covid-19 em Sergipe. O número de curados permanece 54.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 acesse sergipecontraocoronavirus.net. br