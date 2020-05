Novo planejamento semanal de estudos, que vai de 4 a 9 de maio, já está disponível

04/05/20 - 11:06:21

Iniciando nesta segunda-feira, 4, o Planejamento Semanal de Estudos preparado pela equipe do programa Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc), disponível para download, tem como objetivo ofertar atividades de acompanhamento pedagógico aos estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nesta fase do distanciamento social. Ao fim dos estudos diários, às 19h, acontece o plantão de dúvidas sobre as áreas de conhecimento que contemplam o Enem, videoaulas que são transmitidas no canal do YouTube: www.youtube.com/educacaosergipe.

Tendo por base os cadernos didáticos e as videoaulas produzidas pela equipe de professores do Preuni, o Planejamento Semanal de Estudos foi produzido para facilitar o acesso a todo o material necessário para a preparação. Dentre o material disponível estão arquivos, vídeos, podcasts e sites recomendados pelos melhores profissionais, que podem ser acessados por meio do link: https://bit.ly/Planejamentosemanaldeestudos.

O plantão de dúvidas desta segunda-feira, 4, esclarecerá dúvidas com a professora Edigênia Ferreira, de física; e o professor Flávio Campos, de biologia. Terça-feira, 5, é a vez dos professores Jairton Peterson, de história, e André Moreira, de filosofia, comandarem a aula. Na quarta-feira, 6, Fernando Cabral traz o debate em torno da geografia, seguido do professor Márcio Oliveira, com a aula de Educação Física. Quinta-feira, 7, os professores Adivando Batista e André Calderaro comandam a aula de matemática. Na sequência, o professor Roberto Lopes inicia o plantão sobre literatura. Sexta-feira, 8, a semana de lives encerra-se com os professores Welsey Ferreira, de química, e Dicson Soares, de língua portuguesa.

Durante a transmissão ao vivo, além da mediação do professor âncora e do professor convidado, a live recebe moderadores que ficam com o WhatsApp Web ativo, encaminhando as dúvidas e perguntas para os professores. Os encontros a distância seguem com um cronograma estabelecido de acordo com o conteúdo do Enem.

Além do material de apoio, a coordenação do Preuni oferece mais um canal para o estudante obter informações sobre as aulas, que é o perfil do Instagram: @preuni.seduc. É só mandar um direct com as dúvidas e dificuldades.

Simulado Online

Está disponível o primeiro simulado online para estudantes que prestarão o Enem 2020. A avaliação ficará no sistema até o dia 11 de maio e deve ser acessada por meio do endereço eletrônico: https://bit.ly/simuladopreuni. O simulado é composto de 50 questões de todos os componentes curriculares, seguindo o modelo do Enem. Ainda reúne questões inéditas formuladas pelos articuladores do Preuni, e questões adaptadas e selecionadas dos exames mais importantes que acontecem no país. Se o candidato for responder via celular, é aconselhável que a tela do aparelho esteja no modo horizontal para melhor visualização do texto.

Material Didático

Todo o conteúdo de apoio didático do Pré-universitário está disponível no Portal do Aluno, hospedado no site da Seduc, o qual pode ser acessado pelo link: http://www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa. Nesse espaço, o estudante pode fazer download de todos os cadernos do programa, acessar outros simulados online, além de baixar a tabela do Plano de Estudos, no qual o aluno pode organizar seus horários de estudo de acordo com as demandas semanais.

