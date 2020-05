Padre alerta fiéis que a fé não é vacina contra o coronavírus

Ao contrário de alguns pastores evangélicos que prometem cura com água de torneira, o padre Rodrigo Fraga Santana, da Igreja de Senhora Santana, em Simão Dias, alertou os fiéis que a fé não é vacina contra o coronavírus e, portanto, “não imuniza ninguém”. Durante a homilia, o vigário conscientizou a população sobre a necessidade de seguir as orientações das autoridades em Saúde, que têm recomendado o isolamento social como forma de conter a propagação do Covid-19.

De acordo com o religioso, os cidadãos devem se aprofundar na palavra de Cristo para não serem enganados “pelas coisas do mundo e nem pelas palavras dos falsos pastores”, que têm buscado influenciar a população para caminhos errôneos. “Nós estaremos livres desta tentação do tempo presente se escutarmos com mais afinco, com mais atenção, e se deixarmos que a voz do bom pastor ecoe mais profundamente em nossos corações”, observou.

Ao citar falsos pastores, o padre Rodrigo dirigiu-se aos digitais influencers que, no último final de semana, fizeram circular um áudio afirmando que quem encontrasse o cabelo de um anjo na bíblia estaria curado do Covid-19. Para convencer a massa, o áudio diz que a tese partiu de uma criança que sonhou com Cristo e acordou chorando.

Fé e ciência

Diante disso, o padre lembrou que tudo o que Jesus queria dizer, ele já disse através das escrituras, além de ter dado a vida para que todos tenham vida plena. “Então a nossa fé vai nos indicar que todos nós devemos nos empenhar pela conservação e pelo bem da vida de todos. E ai a nossa fé vai dialogar com a ciência, e a ciência vai nos dizer que o caminho para manter as pessoas vivas, o caminho para diminuir a quantidade de mortes é o isolamento social, é a quarentena, é o uso da máscara, é o cuidado maior com a higiene. Tudo isso”, orientou o sacerdote.

Além disso, o padre afirmou que é ofensivo acreditar que o novo Coronavírus não infectará os cidadãos que têm fé. “A fé não é vacina que imuniza ninguém. Vocês que querem dizer isso, [saiba que] isso é ofensivo. Quer dizer que as milhares de pessoas que já pegaram a doença e morreram não tinham fé? Que fé é essa que vocês dizem ter? Isso não é fé não. Bispos, padres, leigos, e cristãos comprometidos já morreram. Eles tinham muita fé e testemunharam ela até o último segundo”, argumentou. E completou: “Dizer que a fé nos imuniza não é verdade. Cadê os curadores? Todos estão calados agora”.

