PAI MATA O PRÓPRIO FILHO COM GOLPE DE FACA NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

04/05/20 - 06:19:22

Um jovem de 28 anos foi morto com um golpe de faca neste domingo (03) e o suspeito de ter cometido o crime é o próprio pai.

O crime foi registrado no Loteamento Olimar, localizado no município de Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pelos militares que atenderam a ocorrência são de que o corpo foi encontrado em via pública com ferimentos de faca no pescoço.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação pode ser passada pelo número 181. O sigilo é garantido.

Foto ilustração