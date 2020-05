PMA INTERDITARÁ VIAS NAS IMEDIAÇÕES DA CAIXA PARA GARANTIR DISTANCIAMENTO

04/05/20 - 05:12:16

A Prefeitura de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), interditará a partir desta segunda-feira, 4 de maio, o trânsito em vias públicas nas imediações das maiores agências da Caixa Econômica Federal na capital, a Serigy, Siqueira Campos e DIA, para garantir à população um espaço adequado para o ordenamento de filas, respeitando o decreto que recomenda o distanciamento social para reduzir os riscos de contaminação ao novo coronavírus.

Na região da agência Serigy, que fica no Centro da cidade, será feito um bloqueio de 110 metros na travessa Baltazar Goes; na agência Siqueira Campos, a travessa Irmã Gildete será parcialmente bloqueada, em uma extensão de 40 metros; e na do DIA, localizada na avenida Hermes Fontes, haverá um estreitamento de pista.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, explica que o objetivo da Prefeitura é incentivar a organização das filas nas agências bancárias para a segurança da população.

“Em razão do Auxílio Emergencial, pago pelo Governo Federal pela Caixa Econômica, temos visto aglomerações nas portas das agências e isso não pode acontecer neste momento de pandemia. Por isso, elaboramos um plano e faremos os bloqueios nas vias públicas, oferecendo mais espaço para a formação das filas com o distanciamento social. É mais uma medida da Prefeitura para combater a disseminação do novo coronavírus”, afirma.

Os agentes de trânsito da SMTT farão os bloqueios das vias, diariamente, a partir das 7h até as 15h, enquanto durar o pagamento do auxílio.

Além das interdições, a SMTT também fará a pintura de setas para demarcar a distância mínima entre os presentes na fila. “Faremos a pintura no chão para orientar as pessoas quanto a distância necessária para permanecer na fila, sem se expor ao risco de contaminação, e pedimos a população que respeite essas sinalizações. Assim, a pessoa se protege e protege aos demais”, ressalta o superintendente da SMTT.

Transporte coletivo

Com os bloqueios das vias, três linhas do transporte público terão seus itinerários temporariamente alterados: a 051-Atalaia/Centro; 200-2-Circular Indústria e Comércio 02 e a 709-D.I.A./Centro via Clínicas. Assim, os veículos dessas linhas farão o seguinte percurso: Terminal Centro, rua Capela, rua Propriá (lateral da Catedral), travessa Benjamin Constant e avenida Ivo do Prado.

