Polícia prende cinco caçadores portando cinco espingardas

04/05/20 - 10:57:42

Cinco caçadores foram presos no município de Riachão do Dantas, no centro-sul de Sergipe, sob a acusação de porte ilegal de arma. Os policiais militares apreenderam em poder do quinteto quatro espingardas, projeteis, duas facas e dois facões. Os policias militares não encontraram nenhum animal morto em poder dos cinco homens.

Os cinco caçadores podem ser enquadrados no artigo 29 da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que proíbe matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização. A pena para esse crime é de detenção de seis meses a um ano, e multa. Pelo porte ilegal das espingardas os caçadores podem ser punidos por três a seis meses de reclusão, além de multa.

Fonte e foto: SSP/SE