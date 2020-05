Policiais militares prendem homem acusado de agredir a própria mãe

04/05/20 - 09:44:15

Uma equipe da Ronda Maria da Penha do 3º BPM foi acionada no último sábado (02) para verificar uma denúncia de violência doméstica no Bairro Serrano, em Itabaiana.

Chegando ao local, os policiais militares entraram em contato com a vítima, uma senhora de 62 anos, a qual relatou que seu filho, de 27 anos, aparentava estar sob efeito de entorpecentes, a havia agredido fisicamente e a ameaçado de morte.

A vítima ainda relatou que essa não foi a primeira vez que seu filho a agredira. No local, os policiais também constataram diversos objetos domésticos destruídos pelo suspeito.

A vitima e o agressor foram encaminhados para a delegacia.