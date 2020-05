Queda faz 28 vítimas no final de semana no Pronto Socorro do Huse

04/05/20 - 13:40:21

A procura por atendimento médico no Pronto Socorro do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) continua, só que dessa vez em menor proporção depois da pandemia da Covid-19. Somente neste final de semana, (período de 1º a 3 de maio) foram registrados 253 atendimentos. Desse total, 83 ficaram internados para reavaliação médica e novos exames. Foram 23 atendimentos na Ortopedia, 92 atendimentos na Sutura, 14 atendimentos para o consultório do Otorrino e sete atendimentos no consultório do Oftalmo.

O que mais chamou a atenção foi o quantitativo de vítimas de queda. Para se ter uma ideia, nesse final de semana foram registradas 28 pacientes vítimas de queda, seja da própria altura, de telhado, de animais ou de bicicleta. Desses, nove vítimas precisaram de maior atenção e internamento. O gerente da Área Verde Trauma, Andson Silva, ressalta a importância dos cuidados em casa com idosos e crianças nessa fase de isolamento social.

“Os espaços na casa devem ser adequados e adaptados de acordo com as dificuldades de cada pessoa, isso vai garantir maior segurança para as crianças e os idosos. Os pacientes que chegam vítimas de queda é por descuido em casa, ou por estarem fazendo alguma atividade com escada ou piso molhado. O diagnóstico muitas vezes é fratura de fêmur, pé, perna e braço”, explicou.

A Área Azul, considerada de baixa complexidade, registrou atendimento a 77 usuários. Desse total, 26 pacientes continuaram em observação. Além disso, o Hospital Pediátrico do Huse atendeu durante o final de semana, 19 pequenos pacientes com os mais diversos sintomas. Já o Ambulatório de Oncologia totalizou quatro atendimentos nesse período.

Foram oito vítimas de acidente automobilístico, 17 vítimas de acidente motociclístico, oito com sintomas de dor de cabeça, oito com sintomas de falta de ar, duas vítimas por arma branca e oito vítimas por arma de fogo.

Informações e foto SES