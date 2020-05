SENADORA MARIA DO CARMO CONSEGUE LIBERAR MAIS RECURSOS PARA A SAÚDE

04/05/20 - 05:00:45

Graças ao empenho da senadora Maria do Carmo Alves (DEM), o Ministério da Saúde liberou o pagamento de aproximados R$ 3 milhões para o Programa de Assistência Básica (PAB) em mais 15 municípios sergipanos. Também foram empenhados R$ 200 mil para a Legião de Combate ao Câncer, que tem sede em Aracaju e, através de uma equipe de multiprofissionais garante atendimento de alta complexidade a milhares de mulheres.

Ao comemorar a garantia do dinheiro, fruto de várias emendas, Maria destacou a sua luta para que a área da saúde, especialmente neste momento de pandemia, possa ser mais contemplada, dada a necessidade de adoção de medidas de enfrentamento ao coronavírus por parte dos gestores. De meados de 2019 até agora, a parlamentar já conseguiu uma média de R$ 70 milhões, alcançando cerca de 80% do Estado de Sergipe.

“Temos vivido dias difíceis e precisamos, cada vez mais, investir em cuidados com a saúde básica. Do ponto de vista da doença, o coronavírus nivelou todos os cidadãos, pois ninguém está imune, mas o abismo social aprofundou de forma, ainda, mais preocupante. Quem não tem condição financeira e depende do Sistema Único de Saúde precisa dispor de uma estrutura que, de fato, funcione”, afirmou a senadora.

Municípios contemplados – Com a verba liberada na última quinta-feira (30), foram contemplados os municípios de Amparo do São Francisco, com R$ 200 mil, Boquim, R$ 100 mil, Capela, R$ 200 mil, Divina Pastora, R$ 82,78 mil. Também foram garantidos R$ 250 mil para Estância, R$ 150 mil para Feira Nova; R$ 250 mil para Japoatã, R$ 150 mil para Laranjeiras, R$ 200 mil para Nossa Senhora da Glória.

Além desses, Macambira recebeu R$ 200 mil, Pede Mole, R$ 150 mil, Poço Verde, R$ 200 mil, Ribeirópolis, R$ 250 mil, Santa Rosa de Lima, R$ 200 mil e Tobias Barreto, R$ 250 mil. “São valores que dão uma oxigenada nos cofres públicos e garantem mais ações para as comunidades, sobretudo, as mais carentes”, disse a senadora, revelando que, mesmo em isolamento social, continua buscando meios para ajudar o Estado de Sergipe e os sergipanos, de modo que todos passem pela pandemia com menores danos possíveis.

Fonte e foto assessoria