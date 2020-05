Sem proteção, corretores atendem cerca de 20 transportadoras vindas de outros estados

04/05/20 - 14:48:40

Corretores de cargas que prestam serviços há cerca de 20 transportadoras no município de Laranjeiras, estão denunciando a falta de atenção por parte dos contratantes que não estão oferecendo máscaras e outros protetores para evitar o contágio com o coronavírus.

Segundo um deles e que atua como agenciador, são cerca de 20 transportadoras de cargas que diariamente ocupam uma área na localidade conhecida como Pedra Branca, situada ao lado de um posto de combustíveis, na BR 101.

A reclamação é pelo fato desses trabalhadores estarem em contato direto com carreteiros que chegam a Sergipe, vindos de diversos estados e aqui, sem nenhum tipo de teste, fica em contato direto com os sergipanos que trabalham na área. “Estão trabalhando normal aqui de segunda a sexta, inclusive dia de sábado e sem nenhum tipo de proteção aos trabalhadores. Aqui não dão álcool em gel, não dão máscaras, nada. Aqui trabalhamos normalmente. Espero que as autoridades competentes venham ver como está acontecendo aqui”, disse o trabalhador.

Isso tem causado muita preocupação, já que os motoristas entram e saem do estado de Sergipe sem nenhum tipo de controle sanitário, o que pode ajudar o aumento da contaminação pero vírus do covid-19. “70 % dos veículos vão carregar na Mosaic em Rosário do Catete e desde o inicio da Pandemia eles não pararam momento algum”, explica o corretor.