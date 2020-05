ÚLTIMA SEMANA DE INSCRIÇÕES PARA O EDITAL QUARENTENA DA GENTE

04/05/20 - 17:13:47

As inscrições para seleção de projetos artísticos acontecem até 08 de maio através do endereço www.institutobanese.org.br

O edital Quarentena da Gente, realizado pelo Grupo Banese, através do Instituto Banese, e o Governo de Sergipe com objetivo de fomentar a produção cultural no estado durante o isolamento social segue até a próxima sexta, dia 08, através do site www.institutobanese.org.br. A iniciativa que premiará 70 projetos culturais de artistas sergipanos ou residentes em Sergipe irá contribuir para que os profissionais da cultura expressem sua arte e sobrevivam dela durante a crise provocada pelo COVID – 19, além de oferecer ao público, através das redes sociais do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda e do Instituto Banese, conteúdos de qualidade voltados para o conhecimento e entretenimento.

A chamada pública permite a participação de pessoas físicas nascidas e residentes em Sergipe e/ou demais artistas não sergipanos residentes no Estado há pelo menos um ano, e contempla as mais diversas manifestações artísticas: música, teatro, circo, dança, artes visuais, literatura (leitura, contação de história, recitação), audiovisual, artes integradas e expressões culturais populares.

No edital, os interessados irão obter todas as informações sobre critérios de participação e seleção, documentação necessária, premiação, cronograma de etapas da seleção, especificações técnicas dos produtos digitais, além do passo a passo para envio dos arquivos referentes aos documentos e projetos. O resultado será divulgado no dia 20 de maio através de e-mail e das redes sociais do Instituto Banese e Museu da Gente Sergipana. Para mais informações, entrar em contato exclusivamente através do e-mail [email protected]

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e corretora de Seguros.

Por Tarcila Olanda