13 SERVIDORES DO HOSPITAL ZÉ FRANCO, EM SOCORRO, ESTÃO COM COVID-19

05/05/20 - 06:35:56

Treze profissionais de saúde do Hospital Regional Zé Franco, localizado em Nossa Senhora do Socorro, foram diagnosticados com a Covid-19.

A unidade não é referência para internação dos casos da Covid-19, e por conta disso, o atendimento é feito no pronto socorro, enquanto aguardando os resultados. No caso de positivo, o paciente é transferido para a enfermaria ou UTI dos hospitais especializados.

Agora são 13 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e 7 pessoas à espera de resultado. Outras 30 pessoas que fizeram o exame deram negativo para a doença.