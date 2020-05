Aelson inova e promove lives semanais com temas de interesse da população

05/05/20 - 10:17:23

Buscando estreitar o diálogo com os propriaenses e propor discussões sobre temas de interesse da população, o presidente da Câmara Municipal de Propriá, vereador Aelson dos Santos (PSD), realizou ontem, 4, mais uma live em uma rede social.

“Precisamos enxergar esse tempo que estamos em casa, cumprindo as medidas de distanciamento social, com uma oportunidade para refletir acerca de temáticas importantes tanto para sociedade em geral quanto para o desenvolvimento do nosso município. Para isso, temos convidar profissionais, especialistas e autoridades de diversas áreas para criar um amplo ambiente de debate sobre educação, saúde, segurança, assistência social, entre outros assuntos”, ressaltou Aelson.

Nessa live, o vereador falou sobre o mercado de trabalho, destacando a necessidade de investir na educação e na qualificação profissional para garantir que os jovens tenham boas chances de ingressar em uma profissão e obter êxito no campo que escolherem atuar. Com objetivo de trazer uma visão mais técnica do assunto, Aleson convidou para o debate o professor e consultor Moabe Teles.

“Com a atual situação econômica enfrentada pelo Brasil, os altos níveis desemprego, quem busca a primeira vaga de trabalho está sofrendo, principalmente os jovens de baixa renda que, muitas vezes, não tiveram acesso a um ensino de qualidade e também, em alguns casos, não têm renda suficiente para investir em cursos”, salientou Aelson.

“Tenho a consciência de que ao investir na capacitação e profissionalização dos jovens e adolescentes gera tanto resultados imediatos quanto benefícios a longo prazo. Com a qualificação o mercado de trabalho passa a ter mais mão de obra qualificada e o jovem tem oportunidade maior de conquistar uma vaga, ficando menos vulnerável aos desvios da vida e mais distante de um futuro de delitos”, enfatizou.

De acordo com o parlamentar, a live foi bastante positiva. “Foi um momento de aprendizado, de interação com nossos seguidores. Sem dúvidas um começo promissor desse projeto que estaremos colocando em prática nesse período de distanciamento social, onde as pessoas estão mais em casa e podem agregar conhecimento com essas discussões”, considerou.

POR ASCOM