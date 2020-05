BLOQUEIO DA PM EM POÇO VERDE IMPEDE ENTRADA DE MICRO-ÔNIBUS VINDO DE SP

05/05/20 - 05:00:06

Equipes do 11° Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) barraram a entrada, em território sergipano, de um micro-ônibus vindo do estado de São Paulo. A ação ocorreu durante o bloqueio policial montado na divisa do município de Poço Verde/SE com o município baiano de Heliópolis.

De acordo com informações dos passageiros, o transporte coletivo saiu de São Paulo com destino à várias cidades sergipanas.

Em conformidade com as medidas emergenciais do decreto governamental 40.590, o condutor do micro-ônibus foi advertido sobre as medidas legais caso tentasse prosseguir no estado de Sergipe. O motorista acatou as orientações dos policiais militares e retornou à sua última parada, no Centro de Heliópolis, Bahia.

Fonte e foto PM/SE