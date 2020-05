Campanha de vacinação é intensificada em empresas de ônibus

A Federação das Empresas de Transportes de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse), através do Sest Senat, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros (Setransp), com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, inicia nesta quarta-feira, 6, uma campanha de imunização contra gripe em prol dos colaboradores do transporte coletivo. A vacinação acontecerá em três dias consecutivos nas garagens das empresas de ônibus.

Profissionais do sistema de saúde, estarão de plantão nas garagens das empresas das 9h às 11h30 para vacinar o máximo de rodoviários, de acordo com as regras do Ministério da Saúde. A ação acontecerá em três dias consecutivos, iniciando nesta quarta-feira, 6, com os colaboradores da Viação Modelo; na quinta-feira, 7, com os da Viação Atalaia; e na sexta-feira, 8, com os do Grupo Progresso.

Esta vacina não tem eficácia contra o Coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico da gripe nos profissionais que trabalham nas empresas de ônibus. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços nas unidades de saúde.

