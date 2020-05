SAMUEL APRESENTA PROJETO PROPONDO A PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IPVA

05/05/20 - 05:00:18

O deputado estadual Capitão Samuel apresentou nesta segunda-feira (05) um projeto de indicação ao Governo do Estado, propondo a prorrogação do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pelo prazo mínimo de 90 dias.

Ainda segundo a indicação do parlamentar, a medida deverá ser válida enquanto durar a calamidade pública causada pelo covid-19.

“Nosso objetivo neste momento difícil da pandemia do coronavírus, onde o dinheiro da população anda escasso, com o aumento do desemprego e redução de jornadas de trabalho, é poder amenizar essa situação, canalizando o salário para coisas de maior prioridade como alimentação, remédios, itens de proteção contra o covid-19, dentre outras”, destacou o Capitão Samuel.

Matéria do blog Espaço Militar