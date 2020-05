CRIANÇA DE 1 ANO E MEIO MORREU APÓS SER ATINGIDA POR CARRO ACIDENTALMENTE

05/05/20 - 07:08:23

Uma criança de apenas 1 ano e seis meses morreu nesta segunda-feira (04) após um incidente ocorrido dentro da residência localizada na Palestina de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que o incidente que provocou a fatalidade ocorreu quando o pai manobrava o veículo na garagem para sair, onde iria prestar um favor a uma pessoa que precisava. A criança que estava no local, acabou sendo atingida.

A criança, um menino, foi socorrido e levado às pressas para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) onde ficou internada até está segunda-feira, porém não resistiu e acabou morrendo.

Com informações do radialista Evenilson Santana, no programa Sergipe em Debate